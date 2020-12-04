«Нью-Джерси» не отпустил первого номера драфта НХЛ-2019 Хьюза в сборную США на МЧМ-2021
Федерация хоккея США интересовалась возможность добавить форварда «Нью-Джерси Дэвилз» Джека Хьюза в состав молодёжной сборной США на МЧМ-2021 в Эдмонтоне. Как сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер, генеральный менеджер «дьяволов» Том Фицджеральд уже уведомил федерацию, что клуб не отпустит 19-летнего игрока на турнир.
В дебютном сезоне в НХЛ первый номер драфта-2019 набрал 21 (7+14) очко в 61 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «-26». В 2019 году он стал серебряным призёром МЧМ, набрав 4 (0+4) очка в четырёх матчах.
В свою очередь, «Торонто Мэйпл Лифс» принял решение отпустить форварда Ника Робертсона, но только в том случае, если НХЛ начнёт новый сезон после завершения турнира.
Стал известен расширенный состав молодёжной сборной США для подготовки к МЧМ-2021
Рекомендуем вам
- 4 декабря 2020
-
13:20
-
13:05
-
12:42
-
12:35
-
12:21
-
12:17
-
12:10
-
11:55
-
11:48
-
11:25
-
11:10
-
10:55
-
10:43
-
10:20
-
10:05
-
09:51
-
09:30
-
09:16
-
09:12
-
09:11
-
09:00
-
08:35
-
08:15
-
08:02
-
07:22
- 3 декабря 2020
-
23:54
-
23:45
-
23:39
-
23:25
-
22:57
-
22:44
-
22:26
-
21:59
-
21:52
-
21:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам