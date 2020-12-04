«Нью-Джерси» не отпустил первого номера драфта НХЛ-2019 Хьюза в сборную США на МЧМ-2021

Федерация хоккея США интересовалась возможность добавить форварда «Нью-Джерси Дэвилз» Джека Хьюза в состав молодёжной сборной США на МЧМ-2021 в Эдмонтоне. Как сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер, генеральный менеджер «дьяволов» Том Фицджеральд уже уведомил федерацию, что клуб не отпустит 19-летнего игрока на турнир.

В дебютном сезоне в НХЛ первый номер драфта-2019 набрал 21 (7+14) очко в 61 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «-26». В 2019 году он стал серебряным призёром МЧМ, набрав 4 (0+4) очка в четырёх матчах.

В свою очередь, «Торонто Мэйпл Лифс» принял решение отпустить форварда Ника Робертсона, но только в том случае, если НХЛ начнёт новый сезон после завершения турнира.