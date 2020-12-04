Ялонен: на Кубок Первого канала в сборную приедут игроки из КХЛ, Швеции и Швейцарии
Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен рассказал о принципе комплектования национальной команды на второй этап Евротура — Кубок Первого канала, который пройдёт в Москве с 17 по 20 декабря.
«Состав команды уже практически сформирован. Если не будет травм, сборная Финляндии обойдётся без игроков из нашего чемпионата. На Кубок Первого канала в сборную приедут игроки из КХЛ, Швеции и Швейцарии, так что ситуация прямо противоположна ноябрю», — цитирует Ялонена Iltalehti.
Расписание матчей Кубка Первого канала:
17 декабря:
14:30 (мск) — Финляндия — Чехия
19:30 — Швеция – Россия
19 декабря:
11:00 — Финляндия – Швеция
15:30 — Россия – Чехия
20 декабря:
11:00 — Чехия – Швеция
15:30 — Россия – Финляндия.
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