Ялонен: на Кубок Первого канала в сборную приедут игроки из КХЛ, Швеции и Швейцарии

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен рассказал о принципе комплектования национальной команды на второй этап Евротура — Кубок Первого канала, который пройдёт в Москве с 17 по 20 декабря.

«Состав команды уже практически сформирован. Если не будет травм, сборная Финляндии обойдётся без игроков из нашего чемпионата. На Кубок Первого канала в сборную приедут игроки из КХЛ, Швеции и Швейцарии, так что ситуация прямо противоположна ноябрю», — цитирует Ялонена Iltalehti.

Расписание матчей Кубка Первого канала:

17 декабря:

14:30 (мск) — Финляндия — Чехия

19:30 — Швеция – Россия



19 декабря:

11:00 — Финляндия – Швеция

15:30 — Россия – Чехия



20 декабря:

11:00 — Чехия – Швеция

15:30 — Россия – Финляндия.