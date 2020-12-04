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Экс-голкипер «Трактора» и «Салавата Юлаева» Владислав Сухачёв перешёл в «Кузню»

Экс-голкипер «Трактора» и «Салавата Юлаева» Владислав Сухачёв перешёл в «Кузню»
Хоккей / ВХЛ 0

Новокузнецкий «Металлург» подписал контракт с вратарём Владиславом Сухачёвым. 22-летний голкипер будет играть под номером 59.

22-летний голкипер пополнил состав «Салавата Юлаева» 6 мая 2020 года в результате обмена с «Трактором». В прошлой регулярке провёл пять матчей, в которых один раз сыграл на ноль при 91,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,45.

В этом сезоне Владислав принял участие всего в двух матчах регулярного чемпионата КХЛ. Сухачёв пропустил восемь шайб за 78 минут игрового времени, показав коэффициент надёжности 6,17 и процент отражённых бросков 80,0. Также на счету российского голкипера один матч в Высшей хоккейной лиге.

В сезоне-2017/2018 Владислав выступал за молодёжную сборную России и вошёл в тройку лучших игроков национальной команды по итогам чемпионата мира. В 2017 году вместе со сборной страны стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира. Имеет опыт выступления за юниорскую и олимпийскую сборные России.

«Салават» подтвердил расторжение контракта с голкипером Владиславом Сухачёвым
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