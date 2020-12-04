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Лебрюн: «Вегас» отказался играть на открытом воздухе. Это слишком дорого для них

Лебрюн: «Вегас» отказался играть на открытом воздухе. Это слишком дорого для них
Хоккей / НХЛ 0

Известный обозреватель телекомпании TSN Пьер Лебрюн сообщил, что клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» отказался проводить матчи на открытом воздухе.

«Вегас» ответил отрицательно на вопрос НХЛ о проведении матчей на открытом воздухе. Мне сказали, что «рыцари» считают это слишком дорогой затеей, а мест на открытом воздухе в Вегасе слишком мало», — написал Лебрюн на своей странице в «Твиттере».

Ранее появилась информация, что четыре клуба НХЛ рассматривают возможность проведения матчей на открытом воздухе в новом сезоне, чтобы пускать болельщиков на домашние матчи. Отмечается, что этими командами являются «Лос-Анджелес Кингз», «Анахайм Дакс», «Питтсбург Пингвинз» и «Бостон Брюинз». При этом ни один клуб пока не дал комментариев по этому поводу. Тем не менее такой сценарий считается маловероятным, так как это увеличит затраты на проведение одного матча, а также потребует дополнительного согласия соперников.

Клубы НХЛ рассматривают возможность игры на открытом воздухе ради болельщиков
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