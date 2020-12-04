Лебрюн: «Вегас» отказался играть на открытом воздухе. Это слишком дорого для них

Известный обозреватель телекомпании TSN Пьер Лебрюн сообщил, что клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» отказался проводить матчи на открытом воздухе.
«Вегас» ответил отрицательно на вопрос НХЛ о проведении матчей на открытом воздухе. Мне сказали, что «рыцари» считают это слишком дорогой затеей, а мест на открытом воздухе в Вегасе слишком мало», — написал Лебрюн на своей странице в «Твиттере».
Ранее появилась информация, что четыре клуба НХЛ рассматривают возможность проведения матчей на открытом воздухе в новом сезоне, чтобы пускать болельщиков на домашние матчи. Отмечается, что этими командами являются «Лос-Анджелес Кингз», «Анахайм Дакс», «Питтсбург Пингвинз» и «Бостон Брюинз». При этом ни один клуб пока не дал комментариев по этому поводу. Тем не менее такой сценарий считается маловероятным, так как это увеличит затраты на проведение одного матча, а также потребует дополнительного согласия соперников.
- 4 декабря 2020
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