Смит: в будущем сезоне НХЛ команды проведут по 52 матча. Сезон завершится 7 июля

Журналист Джо Смит, специализирующийся на освещении матчей «Тампа-Бэй Лайтнинг», поделился информацией о грядущем сезоне НХЛ.



«Хорошие знаки на фронте НХЛ. Я слышал недавнее предложение Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги о проведении сезона, который начнётся 15 января, из 52 матчей. Сборы начнутся 1 января. На несколько дней раньше начнутся для команд, не участвовавших в плей-офф. Конец сезона в начале мая, финальная серия Кубка Стэнли завершится примерно 7 июля.



В этом случае будет недельный перерыв между окончанием регулярного сезона и началом плей-офф в случае перенесённых матчей. Никаких реальных изменений с финансовой стороны ещё не произошло, хотя переговоры продолжаются. В любом случае начало сезона 1 января на данный момент не кажется реалистичным», — написал Смит на своей странице в «Твиттере».

Старт нового сезона в НХЛ могут сдвинуть на 15 января 2021 года