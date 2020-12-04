Старт нового сезона в НХЛ могут сдвинуть на 15 января 2021 года
Старт нового сезона в Национальной хоккейной лиге могут сдвинуть на 15 января 2021 года, сообщает известный журналист и инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что в таком случае тренировочные сборы начнутся за две недели до старта сезона. Количество матчей будет таким же, как и в 1950-е годы (в 1950-е в регулярном чемпионате каждая из команд проводила по 70 матчей).
Эллиотт отмечает, что многое может решиться в ближайшие несколько дней.
Напомним, что старт сезона-2020/2021 в Национальной хоккейной лиге был запланирован на 1 января 2021 года. Кроме того, существует вероятность, что будущий сезон НХЛ будет вообще отменён. Диалог между НХЛ и игроками продолжается.
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