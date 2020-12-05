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Форвард «Тампы» исключён из «молодёжки» Словакии за «нарушение человеческих ценностей»

Форвард «Тампы» исключён из «молодёжки» Словакии за «нарушение человеческих ценностей»
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Максим Чайкович покинул расположение молодёжной сборной Словакии в Зволене. Причиной тому стало «грубое нарушение спортивных и общечеловеческих ценностей, на которых команда национальной сборной строила подготовку к чемпионату мира в Канаде», сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Словакии.

«Команда единогласно решила, что поведение Максима Чайковича не соответствует ценностям, установленным тренерами и игроками, включая им самим, с предсезонного периода. В пятничном подготовительном матче между игроками сборной он несколько раз демонстрировал недобросовестное и неспортивное поведение, которое привело к грязным силовым приёмам против товарищей по команде, играющих против него. Команда согласилась, что такое поведение игроков недопустимо. Поэтому сборная исключила Максима Чайковича из состава команды», — сообщается на сайте.

«Я сожалею о том, что произошло. Понимаю, что моё поведение было неправильным, и несу ответственность за последствия. Я уважаю решение команды», — приводит слова Чайковича пресс-служба сборной.

ИИХФ отменила все турниры 2021 года, кроме четырёх. Общее число отменённых турниров — 18
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