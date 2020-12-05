«Ванкувер» уволил исполнителя гимна — он выступил против ограничений из-за коронавируса

Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» разорвал трудовые отношения с исполнителем гимна Марком Доннелли, сообщает Sportsnet.
По информации издания, причиной увольнения послужило то, что Доннелли планировал выступить на митинге в знак протеста против ограничений из-за COVID-19. Марк, работающий на играх «Кэнакс» с 2001 года, хотел спел гимн Канады на протесте в центре Ванкувера. Это заставило хоккейный клуб выступить с заявлением, в котором сообщается об увольнении Доннелли.
Напомним, сроки начала нового сезона НХЛ по-прежнему не утверждены. В середине декабря лига планировала открыть тренировочные лагеря, а в январе начать регулярный сезон.
Прошлый сезон НХЛ закончился 29 сентября. В финале Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» одолела «Даллас Старз». Финальная серия завершилась со счётом 4-2.
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