Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Михайлов: в том, что у Голдобина не всё получается в ЦСКА, он должен винить только себя

Михайлов: в том, что у Голдобина не всё получается в ЦСКА, он должен винить только себя
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о возможном обмене нападающего ЦСКА Николая Голдобина в хабаровский «Амур».

«Об обмене Голдобина ничего не знаю, он состоялся только в газетах. Но в том, что у молодого нападающего не всё получается в ЦСКА, он должен винить только себя. Тренерский штаб по полной программе доверял Голдобину, все первые матчи сезона он получал место в ведущих звеньях, играл много. Увы, пока не получается.

Будем верить в наших игроков и нашу молодёжь. Но все, кто приезжает из Северной Америки, должны понимать: уровень хоккея в КХЛ высокий, а игра достаточно специфическая. Шапками здесь никого не закидаешь, что показал опыт Щербака, Якупова и многих других молодых игроков, которые рассчитывали, что после Северной Америки в КХЛ им будет легко», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.

Источник: ЦСКА обменяет нападающего Николая Голдобина в «Амур»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020