Михайлов: в том, что у Голдобина не всё получается в ЦСКА, он должен винить только себя

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о возможном обмене нападающего ЦСКА Николая Голдобина в хабаровский «Амур».
«Об обмене Голдобина ничего не знаю, он состоялся только в газетах. Но в том, что у молодого нападающего не всё получается в ЦСКА, он должен винить только себя. Тренерский штаб по полной программе доверял Голдобину, все первые матчи сезона он получал место в ведущих звеньях, играл много. Увы, пока не получается.
Будем верить в наших игроков и нашу молодёжь. Но все, кто приезжает из Северной Америки, должны понимать: уровень хоккея в КХЛ высокий, а игра достаточно специфическая. Шапками здесь никого не закидаешь, что показал опыт Щербака, Якупова и многих других молодых игроков, которые рассчитывали, что после Северной Америки в КХЛ им будет легко», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.
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