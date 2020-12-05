Беттмэн: НХЛ не может позволить себе держать игроков на карантине при пересечении границы

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн поделился мнением о возможном изменении состава дивизионов в следующем сезоне НХЛ из-за пандемии коронавируса.
«Если речь идёт о календаре регулярного чемпионата, мы не можем позволить себе держать игроков на карантине в течение двух недель после каждого пересечения границы. Поэтому среди вопросов, которые могут повлиять на предстоящий чемпионат, мы рассматриваем изменения в составах дивизионов. Мы хотим создать ситуацию, чтобы команды в Канаде играли между собой. Для этого нужно пересмотреть деление команд по географическому принципу и соблюсти соревновательный принцип», — приводит слова Беттмэна пресс-служба лиги.
Ранее сообщалось, что НХЛ планирует начать сезон 1 января 2021 года и провести регулярный чемпионат, состоящий не менее чем из 48 матчей.
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