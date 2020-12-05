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Хартли: «Северсталь» быстрая и физически крепкая команда, «Авангарду» нужно быть готовым

Хартли: «Северсталь» быстрая и физически крепкая команда, «Авангарду» нужно быть готовым
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой «Северсталью».

«На второй день после матча с «Ак Барсом» мы провели отличную тренировку, увидели самоотдачу игроков, как здорово они работали над различными деталями. Да, мы готовимся к «Северстали» и хотим прогрессировать во всех аспектах нашей игры — «5 на 5», большинство, меньшинство, «6 на 5». Перед «Северсталью» у нас есть три дня на тренировки, и на каждый у нас свой план. Соперник — команда быстрая, физически крепкая, так что нам нужно быть готовыми», — приводит слова Хартли пресс-служба клуба.

Матч «Северсталь» — «Авангард» состоится завтра, 6 декабря, в Череповце. Начало — в 17:00 мск.

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