Уайдман: хочу помочь «Торпедо» попасть в плей-офф и выйти на новый уровень

Защитник «Торпедо» Крис Уайдман поделился впечатлениями от выступления за нижегородский клуб.

«НХЛ — очень жёсткая лига. И я очень благодарен судьбе за то, что у меня есть команда в этом сезоне. Исходя из того, что сейчас происходит в мире, я могу сказать, что мне повезло, так как у меня есть работа. Мне очень нравится играть здесь, в России, и развивать свой опыт.

Моя текущая цель — оформить визу для моей жены и перевезти её в Россию, чтобы она тоже смогла получить опыт жизни в вашей стране. Ну и, само собой, я хочу помочь «Торпедо» попасть в плей-офф, побеждать и выйти на новый уровень. Никто не знает, что будет дальше. Надеюсь, что у меня будут варианты продолжения карьеры после этого сезона», — приводит слова Уайдмана Allhockey.Ru.