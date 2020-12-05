Каски: мне нравится, как развивается моя игра в «Авангарде»

Защитник «Авангарда» Оливер Каски дал комментарий в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой «Северсталью».

«В октябре у нас был непростой период. Мы посмотрели много видео, хорошо потренировались и вернули свою игру. Вратари действуют здорово, мы им помогаем, большинство и меньшинство успешно работает. То же самое могу сказать про себя. В течение всего сезона от матча к матчу стараюсь играть лучше. Конечно, есть куда расти, но в целом мне нравится, как развивается моя игра. Мы постоянно говорим с тренерами о моей роли в команде, о том, как я должен играть. Само собой, нельзя глупо рисковать, надо действовать умно, поддерживать атаку только в том случае, если есть реальный шанс. А в большинстве и в чужой зоне я должен бросать как можно чаще», — приводит слова Каски пресс-служба клуба.

Матч «Северсталь» — «Авангард» состоится завтра, 6 декабря, в Череповце. Начало — в 17:00 мск.