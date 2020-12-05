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Швец-Роговой забросил первую шайбу за СКА. Прежде он отыграл 43 матча без голов

Швец-Роговой забросил первую шайбу за СКА. Прежде он отыграл 43 матча без голов
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Артём Швец-Роговой в гостевой встрече с челябинским «Трактором» забросил первую шайбу за санкт-петербургскую команду.

На 34-й минуте матче при счёте 3:1 в пользу СКА Яков Тренин навязал борьбу за воротами игрокам челябинцев в их зоне. Затем хоккеист выехал на пятак и отдал передачу Швецу-Роговому, тот бросал уже в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

За СКА 25-летний Швец-Роговой ещё не забрасывал. В составе санкт-петербургского клуба принял участие в 43 матчах.

Швец-Роговой перешёл в СКА в ходе предыдущего регулярного чемпионата в результате обмена с «Витязем». В минувшем сезоне форвард суммарно провёл 31 матч, забросив три шайбы и отдав четыре результативные передачи при общем показателе полезности «+5». В плей-офф российский форвард принял участие всего в одном матче, проведя на льду чуть больше двух минут.

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