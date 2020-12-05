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Шипачёв и Кагарлицкий поздравили форварда «Северстали» Петунина. Он побил их рекорд

Шипачёв и Кагарлицкий поздравили форварда «Северстали» Петунина. Он побил их рекорд
Хоккей / КХЛ 0

Нападающие московского «Динамо» Вадим Шипачёв и Дмитрий Кагарлицкий поздравили форварда череповецкой «Северстали» Александра Петунина. В матче с рижским «Динамо» 4 декабря игрок череповчан побил рекорд нападающих столичной команды.

«Поздравляю Саньку Петунина. Вчера он побил наш с Димкой рекорд», — сказал Шипачёв в видео на своей официальной странице в «Инстаграме».

«Саня, поздравляем тебя с новым достижением, с новым рекордом! Бей рекорды и веди «Северсталь» к победе! Удачи тебе», — добавил Кагарлицкий.

Напомним, что в гостевой встрече с рижским «Динамо» 23-летний Петунин отдал одну голевую передачу и тем самым продлил результативную серию до восьми матчей, установив новый рекорд в истории «Северстали» по продолжительности серии с очками. Таким образом, нападающий побил рекорды экс-игроков череповецкой команды Шипачёва и Кагарлицкого.

Нападающий «Северстали» Петунин побил рекорды Шипачёва и Кагарлицкого
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