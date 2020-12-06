Морозов — журналистам: вы, наверное, не так поняли Каменева после прошлой встречи
Нападающий СКА Иван Морозов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (5:1).
«Неважно начали первый период, после перерыва собрались и переломили игру. Важно было взять реванш у «Трактора», хотели отыграться. Вы, наверное, не так поняли Каменева после прошлой встречи. Он имел в виду, что «Трактор» цепко действует в средней зоне. В принципе, впечатление от соперника такое же, как и после первого матча в сезоне», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.
18 ноября команды встречались в Санкт-Петербурге, где победу с минимальным счётом одержал «Трактор» (1:0). После матча нападающий СКА Владислав Каменев сказал: «Они показывают такой хоккей, что и сами ничего не делают, и другим не дают». Фраза вызвала резонанс.
Каменев: «Трактор» сам ничего не делает и другим не даёт. СКА настраивался на такую игру
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