Любушкин не поможет «Локомотиву» во встрече с «Сибирью», у него «-3» в трёх матчах сезона

Российский защитник «Локомотива» Илья Любушкин не попал в состав ярославской команды на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью», который состоится сегодня, 6 декабря.

Составы «Сибири» и «Локомотива» на матч.

26-летний защитник выступает за «железнодорожников» на правах аренды из клуба НХЛ «Аризона Койотс». В этом сезоне КХЛ российский защитник провёл всего три матча, не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности «-3». При этом Любушкин завершал каждый матч в регулярке с полезностью «-1», в том числе и предыдущую встречу, с «Барысом».

В сезоне-2020/2021 российский защитник провёл за «Аризону» 51 встречу в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт четыре результативные передачи и заработав показатель полезности «+4». В НХЛ Любушкин отыграл 92 матча, в которых набрал 8 (0+8) очков при полезности «-5».