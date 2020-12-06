Ткачёв: уже не первый раз играем недисциплинированно в концовке — перехлёстывают эмоции

Нападающий ярославского «Локомотива» Владимир Ткачёв прокомментировал победу в выездном матче с новосибирской «Сибирью» (4:3 ОТ).
«Тяжёлый матч, команды здорово двигались. Мы недисциплинированно сыграли, особенно в третьем периоде. Уже не первый матч так, на одни и те же грабли наступаем, нужно исправлять. В Нур-Султане играли без болельщиков, а в Новосибирске — со зрителями? Разница большая, даже говорить об этом не стоит. Когда приезжаешь в гости к «Сибири», появляется дополнительный кураж из-за болельщиков, и не так важно, что они переживают за команду хозяев. Здесь здорово болеют, одни из лучших болельщиков, они создают хоккейную атмосферу. По ней скучаем, особенно сейчас.
Сегодня в составе был лишь один легионер? У нас молодой коллектив, ребята боевые, все хотят играть и ждут шанса проявить себя. Когда иностранцы выйдут, они нам помогут, но пока нужно рассчитывать на свои силы.
Что случилось с командой в середине третьего периода, когда «Локомотив» пропустил два гола? Это вопрос дисциплины. Это вряд ли связано с расслабленностью. Немного перехлёстывают эмоции, чрезмерное желание проявить себя, сыграть правильно. Отсюда получаются удаления», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
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