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Хольцер: я доволен тем, как прошла моя первая игра в КХЛ

Хольцер: я доволен тем, как прошла моя первая игра в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Автомобилиста» Корбиниан Хольцер прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (0:2).

«Это был мой первый матч в КХЛ, дебют против очень сильного соперника. Мы проделали отличную работу сегодня, я доволен тем, как прошла первая игра. Сегодня очень хорошая атмосфера на арене, которая дарила приятные эмоции.

Знаю, что КХЛ очень хорошая лига с командами высокого уровня. Здесь больше площадки, это даёт определённую специфику. Команды больше прессингуют, больше единоборств. Я играл с Бруком Мэйсеком в сборной Германии, с Питером Холландом в «Торонто». Также отлично знаю Павла Дацюка. Я рад быть частью такой замечательной команды», — приводит слова Хольцера пресс-служба лиги.

«Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» и продлил серию поражений до восьми матчей
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