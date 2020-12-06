Лямкин: ждали хорошей игры от «Автомобилиста», выходили только на победу

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:0).

«Тяжёлый матч. Забили свои голы, выиграли игру. Адам – красавец, выручил нас в первом и втором периодах. Мы рады победе, идём дальше.

Мои передачи? Шайба прыгала, я пытался сохранить её в зоне, не глядя забросил, и там оказался Стас Галиев, который классно подправил. Такой момент, что, вроде бы, ничего не предвещало горя для «Автомобилиста», а мы забили гол. Что касается второго гола, то изначально Стеф (Да Коста) тоже, наверное, не глядя отдавал пас, шайба пришла ко мне. Я замахнулся, увидел Стефана и понял, что бросать не стоит, поэтому отдал пас.

Момент с шайбой, которая не была засчитана? Мы подъехали к ребятам, они рассказали, куда попала шайба и мы понимали, что, скорее всего, не будет гола. Но надеялись, что судья на повторе что-то не увидит и гол засчитают.

Мы были свежие, отдохнувшие. Понимали, что будет тяжёлый матч, потому что у «Автомобилиста» идёт серия поражений. Мы ждали хорошей игры от соперника, но сами не расслаблялись и выходили только на победу. «Автомобилист» – сильная команда, поэтому получались такие матчи», — приводит слова Лямкина пресс-служба клуба.