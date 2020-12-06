Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кравец: «Витязь» ни в чём не уступил «Барысу», нас подвели удаления

Кравец: «Витязь» ни в чём не уступил «Барысу», нас подвели удаления
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:3 Б).

«Мы играли против хорошей команды, в которой достаточно много хороших игроков. С нашей стороны была хорошая игра. Но, к сожалению, удаления немного нас подвели. А так мы ни в чём не уступили, даже может быть, больше создали, особенно в овертайме. Серия бросков это уже мастерство. Здесь, конечно, из пяти нужно забивать. Мы довольны. Выездная игра, мы берём одно очко у хорошей команды», — приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 11 декабря дома встретится с нижегородским «Торпедо», а «Витязь» 8 декабря в Новосибирске — с местной «Сибирью».

«Барыс» одержал четвёртую победу кряду, обыграв «Витязь» в серии буллитов
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020