Кравец: «Витязь» ни в чём не уступил «Барысу», нас подвели удаления

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:3 Б).

«Мы играли против хорошей команды, в которой достаточно много хороших игроков. С нашей стороны была хорошая игра. Но, к сожалению, удаления немного нас подвели. А так мы ни в чём не уступили, даже может быть, больше создали, особенно в овертайме. Серия бросков это уже мастерство. Здесь, конечно, из пяти нужно забивать. Мы довольны. Выездная игра, мы берём одно очко у хорошей команды», — приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 11 декабря дома встретится с нижегородским «Торпедо», а «Витязь» 8 декабря в Новосибирске — с местной «Сибирью».