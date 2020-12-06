Шугаев: Разин кое-что посоветовал мне на буллитах. Это помогло

Вратарь «Северстали» Дмитрий Шугаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:1 Б).

«40 минут мы смотрелись лучше, интересней, во втором периоде полностью переиграли соперника. «Авангард» добавил в третьем периоде, ему надо было отыгрываться. Но и у нас были шансы. Надо было забивать. Хорошо действовал Грубец. Что касается буллитов – Андрей Владимирович кое-что посоветовал мне: он знал, как бросают некоторые игроки соперника. Это помогло, но опять же – в игре зачастую всё не так, они могут в последний момент передумать. Так что действовал по обстоятельствам», — приводит слова Шугаева пресс-служба лиги.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 9 декабря дома встретится с рижским «Динамо», а «Авангард» 8 декабря в Балашихе — с екатеринбургским «Автомобилистом».