Купер: когда находишься с Кубком Стэнли, будто идёшь рядом с Миком Джаггером

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился впечатлениями о времени с Кубком Стэнли.
«Если честно, мне сложно описать это чувство. Многие меня спрашивают: «Ну, каково это?» На что я отвечаю так: «Мало кому есть дело до того, чтобы увидеть Джона Купера, но если ты находишься с Кубком Стэнли, то это будто ты идёшь рядом с Миком Джаггером». Это правда так. Невероятный трофей.
Мы смогли провести с ним время просто потому, что он был рядом. И мы пользовались шансом. Я периодически посматривал в календарь, чтобы посмотреть, где находится кубок, и если он был свободен пару часов, я наведывался в гости. Потому что это очень интересно.
Ты смотришь на него с чувством выполненного долга, а на нём проступает история. Ты смотришь на него, на имена людей, которые его выигрывали, думаешь о слезах и поте, которые ради него проливались. И всё это происходило на протяжении 100 лет.
Это по-настоящему волшебный трофей. Находиться рядом — это ни с чем не сравнимый опыт вне зависимости от дня недели или компании. Это по-настоящему удивительно», — приводит слова Купера пресс-служба НХЛ.
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