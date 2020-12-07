Защитник московского «Динамо» Чайковски оштрафован

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата КХЛ между уфимским «Салаватом Юлаевым» и московским «Динамо», состоявшегося 7 декабря, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Динамо» Михала Чайковски наказание по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — говорится на официальном сайте.



На 27-й минуте встречи Чайковски нанёс удар клюшкой финскому нападающему «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнену.

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Напомним, что московское «Динамо» в гостях обыграло уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.