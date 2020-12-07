Защитник московского «Динамо» Чайковски оштрафован

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата КХЛ между уфимским «Салаватом Юлаевым» и московским «Динамо», состоявшегося 7 декабря, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Динамо» Михала Чайковски наказание по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — говорится на официальном сайте.
На 27-й минуте встречи Чайковски нанёс удар клюшкой финскому нападающему «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнену.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, что московское «Динамо» в гостях обыграло уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
- 7 декабря 2020
-
11:19
-
11:07
-
10:51
-
10:15
-
09:40
-
09:18
-
08:41
- 6 декабря 2020
-
23:44
-
23:32
-
23:00
-
22:52
-
22:41
-
21:59
-
21:51
-
21:41
-
20:54
-
20:22
-
20:09
-
19:36
-
19:11
-
18:55
-
18:45
-
17:48
-
17:20
-
17:15
-
17:05
-
16:51
-
16:42
-
16:39
-
16:26
-
16:06
-
15:35
-
15:10
-
14:53
-
14:45