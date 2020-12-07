О'Нилл: «Йокерит» ожидает один из самых важных гостевых выездов сезона

Нападающий финского «Йокерита» Брайан О'Нилл поделился ожиданиями от предстоящей гостевой серии.



«Мы находимся в хорошем положении в том смысле, что полёты в этом турне не очень долгие. Последние две встречи могут стать сложными с точки зрения психологической выносливости. Если мы ляжем спать после полёта вовремя, то беспокоиться не о чем. Это один из самых важных гостевых выездов сезона. Наша психологическая устойчивость подвергнется испытанию, если учесть, что мы проведём пять матчей в течение восьми дней. Это хороший вызов для нас, но мы с нетерпением ждём его», — приводит слова О'Нилла пресс-служба финской команды.



Напомним, что «Йокерит» 7 декабря сыграет в Москве со «Спартаком», 9 декабря в Челябинске с «Трактором», 11 декабря в Уфе с «Салаватом Юлаевым» и 13 декабря в Казани с «Ак Барсом».

КХЛ сделала официальное заявление о недопущении игроков «Салавата» к матчу с «Йокеритом»