О'Нилл: «Йокерит» ожидает один из самых важных гостевых выездов сезона

Нападающий финского «Йокерита» Брайан О'Нилл поделился ожиданиями от предстоящей гостевой серии.
«Мы находимся в хорошем положении в том смысле, что полёты в этом турне не очень долгие. Последние две встречи могут стать сложными с точки зрения психологической выносливости. Если мы ляжем спать после полёта вовремя, то беспокоиться не о чем. Это один из самых важных гостевых выездов сезона. Наша психологическая устойчивость подвергнется испытанию, если учесть, что мы проведём пять матчей в течение восьми дней. Это хороший вызов для нас, но мы с нетерпением ждём его», — приводит слова О'Нилла пресс-служба финской команды.
Напомним, что «Йокерит» 7 декабря сыграет в Москве со «Спартаком», 9 декабря в Челябинске с «Трактором», 11 декабря в Уфе с «Салаватом Юлаевым» и 13 декабря в Казани с «Ак Барсом».
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