КХЛ сделала официальное заявление о недопущении игроков «Салавата» к матчу с «Йокеритом»

Пресс-служба КХЛ дала комментарий по поводу ситуации с недопущением к матчу с «Йокеритом» 6 игроков «Салавата Юлаева».



«По прилёте в Хельсинки «Салават Юлаев» прошёл стандартное тестирование на COVID-19. По его результатам 1 декабря стало известно, что у одного игрока «Салавата Юлаева» был выявлен первично положительный ПЦР. Согласно действующим правилам Финляндии, этот игрок, а также те, кто находится в контактной группе, не могут принимать участия в матче. В контактную группу входят все, за исключением тех, у кого есть иммунитет. Таким образом, ещё два игрока клуба были изолированы. О сложившейся ситуации клуб «Салават Юлаев» был проинформирован.



«Йокерит» в день матча (около 15 часов мск) получил информацию, что ещё часть игроков «Салавата Юлаева» не допущена к матчу в соответствии с новым распоряжением властей Хельсинки о критериях допущения к соревнованиям из-за того, что с момента заболевания прошло более трёх месяцев, о чём сразу же сообщил в «Салават Юлаев» и лигу.



Всё это время лига и оба клуба находились в контакте и обсуждали сложившуюся ситуацию. Были проработаны различные сценарии, в том числе и отмена матча.



После предоставления «Салаватом Юлаевым» результатов тестирования на антитела власти Хельсинки допустили к участию игроков, у которых подтвердилось наличие иммунитета к коронавирусной инфекции. Лига выражает благодарность «Салавату Юлаеву», который после консультаций с тренерским штабом принял решение выйти на матч, несмотря на то что часть игроков не была допущена.



КХЛ также высказала «Салавату Юлаеву» свою позицию: из-за формально имеющегося количества людей в заявке принятое решение соответствует нормам регламента. Матч не может быть отменён.



«Йокерит» не принимает решений о допущении или недопущении игроков и сотрудников других клубов к матчу, а только руководствуется и транслирует предписания финских властей.



Ситуация с поздним информированием об изменённых правилах по противодействию распространения коронавируса в Финляндии беспокоит лигу. КХЛ обращалась к властям Финляндии о пересмотре правил допущения клубов КХЛ к участию в спортивных мероприятиях. Ответ на данный момент не получен. Лига продолжит работу в этом направлении и надеется на построение конструктивного диалога с финскими властями во избежание подобных ситуаций в дальнейшем», — сказали «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ

Шесть игроков «Салавата» не допущены до матча с «Йокеритом» властями Хельсинки