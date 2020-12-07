17 игроков КХЛ попали в заявку сборной Швеции на Кубок Первого канала

Стал известен состав сборной Швеции на российский этап Евротура — Кубок Первого канала. В заявке шведов оказалось 17 игроков из Континентальной хоккейной лиги.

Вратари: Андерс Линдбек («Йокерит»), Магнус Хелльберг (СКА).

Защитники: Клас Дальбек (ЦСКА), Лукас Бенгтссон, Оскар Фантенберг (оба — СКА), Лоуренс Пилут («Трактор»), Филип Хольм («Металлург» Мг), Виктор Лёв, Йонатан Пудас (оба — «Йокерит»).

Нападающие: Якоб Берглунд, Понтус Оберг (оба – «Трактор»), Оскар Линдберг, Магнус Пяаярви (оба — «Динамо» Москва), Деннис Расмуссен («Металлург»), Мальте Стрёмвалль (СКА), Марио Кемпе (ЦСКА), Линус Юханссон («Нефтехимик»), Эмиль Петтерссон, Фредерик Карлстрём (оба — «Векшё Лейкерс»), Андреас Вингерли, Йеспер Фрёден, Йонатан Берггрен (все — «Шеллефтео АИК»).

Напомним, что турнир пройдёт с 17 до 20 декабря в Москве.