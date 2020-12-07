Саморуков: «Торпедо» — хорошая, мобильная команда. ЦСКА будет готов к матчу
Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков рассказал о подготовке к ближайшим играм и настрое на матч с нижегородским «Торпедо».
«После игры с минским «Динамо» у нас был выходной. Отвлёкся от хоккея: дал голове и телу отдохнуть. Сходил с женой в кино, приготовили ужин. Настроение – отличное: с чистой головой вернулся к тренировкам, погружаемся в наше любимое дело.
Настрой – боевой, впереди нас ждут хорошие соперники, так что и все игры будут интересными. «Торпедо» — хорошая, мобильная команда. Мы разберём игру и будем готовы к матчу. Чтобы взять реванш, нужно будет забить больше, чем соперник», — приводит слова Саморукова пресс-служба клуба.
Матч «Торпедо» — ЦСКА состоится завтра, 8 декабря, в Нижнем Новгороде. Начало встречи — в 19:30 мск.
Нападающий ЦСКА Максим Шалунов получил травму
Рекомендуем вам
- 7 декабря 2020
-
18:47
-
18:25
-
18:16
-
18:00
-
17:54
-
17:11
-
16:53
-
16:36
-
16:25
-
15:50
-
15:16
-
15:08
-
14:58
-
14:43
-
14:09
-
14:00
-
13:06
-
12:55
-
12:11
-
12:00
-
11:19
-
11:07
-
10:51
-
10:15
-
09:40
-
09:18
-
08:41
- 6 декабря 2020
-
23:44
-
23:32
-
23:00
-
22:52
-
22:41
-
21:59
-
21:51
-
21:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам