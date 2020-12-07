Саморуков: «Торпедо» — хорошая, мобильная команда. ЦСКА будет готов к матчу

Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков рассказал о подготовке к ближайшим играм и настрое на матч с нижегородским «Торпедо».

«После игры с минским «Динамо» у нас был выходной. Отвлёкся от хоккея: дал голове и телу отдохнуть. Сходил с женой в кино, приготовили ужин. Настроение – отличное: с чистой головой вернулся к тренировкам, погружаемся в наше любимое дело.

Настрой – боевой, впереди нас ждут хорошие соперники, так что и все игры будут интересными. «Торпедо» — хорошая, мобильная команда. Мы разберём игру и будем готовы к матчу. Чтобы взять реванш, нужно будет забить больше, чем соперник», — приводит слова Саморукова пресс-служба клуба.

Матч «Торпедо» — ЦСКА состоится завтра, 8 декабря, в Нижнем Новгороде. Начало встречи — в 19:30 мск.