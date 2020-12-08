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Максим Казаков не смог закрепиться в «Витязе» и вернулся в клуб ВХЛ «Тамбов»

Максим Казаков не смог закрепиться в «Витязе» и вернулся в клуб ВХЛ «Тамбов»
Хоккей / КХЛ 0

Российский нападающий Максим Казаков подписал полноценный контракт с клубом ВХЛ «Тамбов», информирует пресс-служба команды.

Ранее 27-летний Казаков заключил с «Куньлунь Ред Стар» двусторонний контракт до конца сезона, после чего был командирован в «Тамбов». Нападающий провёл три встречи в ВХЛ. В регулярном чемпионате Казаков сыграл пять матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков.

11 ноября 2020 года Максим подписал просмотровый контракт с клубом КХЛ «Витязь». В регулярном чемпионате этой лиги Казаков провёл три матча, не отметившись результативными действиями и заработав показатель полезности "-3". Подольский клуб не стал предлагать хоккеисту полноценный контракт, и нападающий вернулся в «Тамбов».

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