«Трактор» обменял Михеева в «Торпедо» на Ильина

«Трактор» и «Торпедо» произвели обмен, сообщается на официальном сайте челябинского клуба. В результате сделки нападающий Артём Михеев отправился в Нижний Новгород, а состав «Трактора» пополнил форвард Даниил Ильин. Нижегородцы помимо Михеева получат денежную компенсацию.
«Этим обменом мы хотим добавить глубины нашей центральной линии. Даниил Ильин – это опытный, но при этом достаточно молодой двусторонний нападающий, который не только эффективно играет в обороне, но и располагает набором атакующих качеств. Он полезно играет на точке вбрасывания и обладает по-настоящему спортивным характером и лидерскими качествами», — прокомментировал обмен спортивный директор «Трактора» Роман Беляев.
В нынешнем сезоне 25-летний Ильин провёл в регулярном чемпионате КХЛ 22 матча и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «-5».
- 8 декабря 2020
-
19:31
-
19:22
-
19:15
-
19:05
-
18:49
-
18:45
-
18:26
-
18:24
-
18:18
-
17:50
-
17:36
-
17:20
-
16:46
-
16:27
-
16:19
-
15:45
-
15:17
-
15:11
-
15:00
-
14:28
-
14:15
-
13:55
-
13:39
-
13:20
-
12:52
-
12:47
-
12:43
-
12:23
-
12:15
-
11:50
-
11:20
-
11:14
-
10:56
-
10:30
-
10:10