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«Трактор» обменял Михеева в «Торпедо» на Ильина

«Трактор» обменял Михеева в «Торпедо» на Ильина
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» и «Торпедо» произвели обмен, сообщается на официальном сайте челябинского клуба. В результате сделки нападающий Артём Михеев отправился в Нижний Новгород, а состав «Трактора» пополнил форвард Даниил Ильин. Нижегородцы помимо Михеева получат денежную компенсацию.

«Этим обменом мы хотим добавить глубины нашей центральной линии. Даниил Ильин – это опытный, но при этом достаточно молодой двусторонний нападающий, который не только эффективно играет в обороне, но и располагает набором атакующих качеств. Он полезно играет на точке вбрасывания и обладает по-настоящему спортивным характером и лидерскими качествами», — прокомментировал обмен спортивный директор «Трактора» Роман Беляев.

В нынешнем сезоне 25-летний Ильин провёл в регулярном чемпионате КХЛ 22 матча и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «-5».

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