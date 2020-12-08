Никитин: хороший матч. ЦСКА и «Торпедо» показали то, что хотели видеть

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:1).

«Хороший матч. Создавали моменты, но вратарь соперников здорово отработал. После пропущенной шайбы мы продолжали гнуть свою линию. Обе команды показали то, что хотели видеть. Готовимся к следующему матчу. Я главный тренер взрослой команды, поэтому на вопросы о Матвее Гуськове лучше отвечать менеджменту», — приводит слова Никитина пресс-служба лиги.

Таким образом, прервалась трёхматчевая серия побед нижегородского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 11 декабря в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а ЦСКА 10 декабря в Балашихе — с омским «Авангардом».