Фазель — о проведении ЧМ-2021 в Минске: МОК не станет вмешиваться в решение ИИХФ

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что Международный олимпийский комитет не собирается вмешиваться в вопрос проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года. Турнир должен пройти в Минске и Риге.
Ранее МОК принял решение временно отстранить представителей Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси от участия в мероприятиях МОК, в том числе от Олимпийских игр, за нарушения Олимпийской хартии. В частности, санкции коснутся члена исполкома НОК Беларуси Дмитрия Баскова, возглавляющего Федерацию хоккея Беларуси.
«Никак не может повлиять, это разные вещи. МОК следит сейчас за определёнными атлетами и обеспокоен подготовкой Токио к Олимпийским играм, и я тоже обеспокоен ситуацией вокруг господина Баскова. Но по отношению к чемпионату мира решение будет принимать именно ИИХФ. Я на сто процентов уверен, что МОК не станет вмешиваться в наше решение, и об этом же ясно сказал Томас Бах», — цитирует Фазеля ТАСС.
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