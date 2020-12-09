Генменеджер «Авангарда»: не видели смысла удерживать Шумакова. Он сам хотел сменить клуб

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал обмен с «Автомобилистом», в результате которого омский клуб расстался с нападающим Сергеем Шумаковым.

«В последние время игра Сергея Шумакова явно разладилась. Он не забивал два месяца, хоккей, который он способен показывать, мы, к сожалению, не видели. Пытались разобраться в причинах вместе, постоянно разговаривали – я с Сергеем, Сергей вместе со мной и тренерским штабом. Ничего не получалось, хотя у нападающего было игровое время, он выходил в большинстве. Мы готовы были ждать, мы знаем, что иногда по ходу сезона Шумакова настигает голевая засуха, и он эту ситуацию всегда успешно преодолевал. Помним его прекрасную игру за «Авангард» в плей-офф последних двух сезонов.



Однако хоккеист сам захотел сменить клуб. Он несколько раз в течение короткого времени инициировал этот разговор. Поэтому в конце концов уже не видели смысла удерживать Сергея. Возможно, для него смена клуба станет необходимой перезагрузкой. Надеемся, у Шумакова всё будет хорошо в дальнейшем. Болельщики очень полюбили его за эти годы, за его эмоциональность, зрелищную и яркую игру. «Авангард» благодарен Сергею за первый сезон, когда команда дошла до финала Кубка Гагарина, благодарен за всё, что он сделал для клуба. Верим, что его дальнейшая карьера сложится удачно!» — цитирует Волкова пресс-служба «Авангарда».