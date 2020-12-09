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Шумаков: спасибо «Авангарду» за эти три сезона. Было круто, но дальше – больше

Шумаков: спасибо «Авангарду» за эти три сезона. Было круто, но дальше – больше
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков опубликовал пост в «Инстаграме», который можно трактовать как прощание с омским клубом. Напомним, что ранее сообщалось, что российский форвард может перейти в «Автомобилист».

«Спасибо „Авангарду“ за эти три сезона. Спасибо болельщикам за веру и поддержку. Было круто, но дальше – больше», — написал Шумаков в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Сергея Шумакова.

Шумаков не попал в заявку «Авангарда» на матч с «Автомобилистом», который завершился победой омичей со счётом 3:1. Безрезультативная серия форварда составляет восемь матчей. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 10 декабря в гостях встретится со СКА. Уральский клуб потерпел девять поражений кряду.

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