Шумаков: спасибо «Авангарду» за эти три сезона. Было круто, но дальше – больше
Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков опубликовал пост в «Инстаграме», который можно трактовать как прощание с омским клубом. Напомним, что ранее сообщалось, что российский форвард может перейти в «Автомобилист».
«Спасибо „Авангарду“ за эти три сезона. Спасибо болельщикам за веру и поддержку. Было круто, но дальше – больше», — написал Шумаков в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Сергея Шумакова.
Шумаков не попал в заявку «Авангарда» на матч с «Автомобилистом», который завершился победой омичей со счётом 3:1. Безрезультативная серия форварда составляет восемь матчей. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 10 декабря в гостях встретится со СКА. Уральский клуб потерпел девять поражений кряду.
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Шумакова опять «меняют» из «Авангарда». Очередной слух или на этот раз правда?
Теперь форварда сватают в тонущий «Автомобилист». И, кажется, всё серьёзно.
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