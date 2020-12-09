Контракт Шумакова с «Автомобилистом» рассчитан до 30 апреля 2022 года

«Автомобилист» объявил об обмене с «Авангардом», в результате которого состав уральского клуба пополнил нападающий Сергей Шумаков. Отмечается, что контракт с хоккеистом рассчитан до 30 апреля 2022 года. Тогда как прежнее соглашение игрока действовало до 30 апреля 2021 года.
Вчера, 8 декабря, 28-летний Шумаков не попал в заявку «Авангарда» на матч с «Автомобилистом», который завершился победой омичей со счётом 3:1. В нынешнем регулярном чемпионате Сергей провёл 28 матчей, в которых забросил восемь шайб и сделал пять результативных передач при показателе полезности "+5" и 18 минутах штрафного времени. Безрезультативная серия форварда составляет восемь матчей.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 10 декабря в гостях встретится со СКА. Уральский клуб потерпел девять поражений кряду, что является худшей серией уральцев в этом сезоне.
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