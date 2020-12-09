Агент Зака Митчелла ответил главному тренеру «Северстали» Андрею Разину

Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы нападающего Зака Митчелла, опубликовал пост в «Твиттере», в котором дал ответ главному тренеру «Северстали» Андрею Разину. Ранее российский специалист прокомментировал информацию, что канадский нападающий отказывается подписывать контракт с череповецким клубом, упрекнув в этом Пилко.
«Уважаемый Андрей Разин, чтобы хоккеист мог заниматься профессиональной деятельностью в России, у него должны быть как минимум две вещи. Разрешение на работу и рабочая виза. Зак играл в Риге, и с этой визой он может проводить матчи в России, но не работать на территории страны. Обучение на сегодня закончено, мы можем продолжить завтра», — написал Пилко.
2 декабря рижское «Динамо» отказалось от услуг хоккеиста, поместив его в список отказов, откуда его забрала «Северсталь». Сегодня, 9 декабря, пресс-служба «Северстали» сообщила, что Митчелл отказывается подписывать контракт с клубом.
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