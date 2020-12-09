Форвард «Ак Барса» Кормье жёстко «впечатал» лицом в борт защитника «Магнитки» Пашнина
Нападающий казанского «Ак Барса» Патрис Кормье получил удаление до конца матча. Это произошло в домашней встрече с магнитогорским «Металлургом».
На 27-й минуте матча защитник «Магнитки» Михаил Пашнин получил шайбу у борта и попытался прикрыть её корпусом. Канадский форвард хозяев Кормье подъехал к игроку магнитогорцев и применил силовой приём, из-за которого Пашнин лицом влетел в борт. Судьи выписали нападающему казанцев штраф «5+20» за атаку соперника сзади. Пашнин с кровью на лице покинул лёд, уйдя в подтрибунное помещение.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Сейчас в матче идёт второй период. Казанская команда выигрывает со счётом 1:0 благодаря голу Найджела Доуса.
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