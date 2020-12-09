Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гатиятулин: с Ильиным ещё не виделся. Может быть, к следующему матчу он будет готов

Гатиятулин: с Ильиным ещё не виделся. Может быть, к следующему матчу он будет готов
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с «Йокеритом» (2:5).

«Непростой матч. Понимали, что «Йокерит» хорошо катается и хорошо играет в позиционной атаке, но дали сопернику много пространства. Однако все ребята старались с первой до последней минуты, пытались переломить матч, хотя, к сожалению, не получилось. Где-то сыграли не по заданию, отбрасывались в каких-то моментах. Но по самоотдаче нет претензий. На финальный штурм не хватило агрессии, а соперник сыграл грамотно. Проведём анализ матча и разберём этот момент. Все без исключения в команде относятся к работе профессионально. Ни к кому нет вопросов. Да, на сегодняшний день нет результата, который бы хотелось видеть, но за счёт коллектива и самоотдачи выйдем из этой ситуации.

Новобранец Даниил Ильин только приехал, я с ним ещё не виделся. Может быть, к следующей встрече он будет готов. Ильин — неуступчивый центральный нападающий. Посмотрим, где лучше будет его использовать», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

«Трактор» потерпел пятое поражение в семи матчах, в Челябинске уступив «Йокериту»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020