Гатиятулин: с Ильиным ещё не виделся. Может быть, к следующему матчу он будет готов

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с «Йокеритом» (2:5).



«Непростой матч. Понимали, что «Йокерит» хорошо катается и хорошо играет в позиционной атаке, но дали сопернику много пространства. Однако все ребята старались с первой до последней минуты, пытались переломить матч, хотя, к сожалению, не получилось. Где-то сыграли не по заданию, отбрасывались в каких-то моментах. Но по самоотдаче нет претензий. На финальный штурм не хватило агрессии, а соперник сыграл грамотно. Проведём анализ матча и разберём этот момент. Все без исключения в команде относятся к работе профессионально. Ни к кому нет вопросов. Да, на сегодняшний день нет результата, который бы хотелось видеть, но за счёт коллектива и самоотдачи выйдем из этой ситуации.



Новобранец Даниил Ильин только приехал, я с ним ещё не виделся. Может быть, к следующей встрече он будет готов. Ильин — неуступчивый центральный нападающий. Посмотрим, где лучше будет его использовать», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

«Трактор» потерпел пятое поражение в семи матчах, в Челябинске уступив «Йокериту»