Гудачек: очень необычно играть против Либора, но специально на брата не отвлекался

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (4:2). В этом матче результативной передачей отметился форвард «волков» Либор Гудачек.
«Нефтехимик» играл в первом и втором периодах лучше, чем мы. В третьем периоде уже мы начали кататься быстрее, активнее проводить силовые приемы. Тяжёлая игра, тем более мы хотели взять реванш у «Нефтехимика» за недавнее поражение со счётом 2:5.
Я играл против своего брата Либора, для меня это всегда очень необычно. Мы оба знаем, на что способны, специально я на брата не отвлекался. У Либора сегодня было несколько неплохих бросков по воротам. Он хорошо играет на вбрасываниях и сегодня тоже был очень хорош на точке», — цитирует Гудачека пресс-служба КХЛ.
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