Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гудачек: очень необычно играть против Либора, но специально на брата не отвлекался

Гудачек: очень необычно играть против Либора, но специально на брата не отвлекался
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (4:2). В этом матче результативной передачей отметился форвард «волков» Либор Гудачек.

«Нефтехимик» играл в первом и втором периодах лучше, чем мы. В третьем периоде уже мы начали кататься быстрее, активнее проводить силовые приемы. Тяжёлая игра, тем более мы хотели взять реванш у «Нефтехимика» за недавнее поражение со счётом 2:5.

Я играл против своего брата Либора, для меня это всегда очень необычно. Мы оба знаем, на что способны, специально я на брата не отвлекался. У Либора сегодня было несколько неплохих бросков по воротам. Он хорошо играет на вбрасываниях и сегодня тоже был очень хорош на точке», — цитирует Гудачека пресс-служба КХЛ.

Знарок: «Спартак» играл не совсем правильно. Отдали эмоции во встрече с «Йокеритом»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020