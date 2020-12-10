Яруллин: драться в кровь не собирался, просто обозначил, что не надо лезть к вратарю

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (3:0) и стычку с нападающим магнитогорской команды Игорем Швырёвым.
«Хорошая игра с очень хорошим соперником. Мы выполнили задачу тренера, победили и не пропустили, что очень важно. Когда Доус забил первый гол, я поехал на пятак помогать. Передача до меня не дошла, но шайба зашла в ворота.
Швырёв? Мне кажется, что обычный игровой эпизод. Мы защищаем своего вратаря, свой пятак – это прямая обязанность защитников. Понятно, что я драться в кровь не собирался, просто обозначил, что после свистка не надо лезть к вратарю. Тимур прижал шайбу, Микки Викстранд его не пустил, но он всё равно попробовал. Но парень адекватный, проблем нет», — цитирует Яруллина пресс-служба КХЛ.
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