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Да Коста — о победе в матче с «Магниткой»: очень солидная игра и в обороне, и в атаке

Да Коста — о победе в матче с «Магниткой»: очень солидная игра и в обороне, и в атаке
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Стефан Да Коста прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (3:0).

«Это была очень солидная игра в нашем исполнении и в обороне, и в атаке. Мы не давали создавать сопернику много моментов, забивали сами. Выстояли в меньшинстве, спасибо вратарю Тимуру Билялову. Наше звено играет вместе уже какое-то время. Мы находимся на той позиции, где нас можно найти передачей. Мы отбираем шайбу впереди и разыгрываем комбинацию. Много работаем для достижения взаимопонимания», — цитирует Да Косту пресс-служба КХЛ.

Следующую встречу «Ак Барс» проведёт с минским «Динамо», «Металлург» сыграет с московским «Динамо». Оба матча состоятся 11 декабря.

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