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Чемпионат КХЛ. Лучшие фото с матча Авангард — ЦСКА

«Авангард» — ЦСКА
Телегин эффектно тормозил, Блажиевского впечатывали в борт. Фото с матча «Авангард» — ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

10 декабря Подмосковье на льду стадиона «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ московский ЦСКА одержал уверенную победу над омским «Авангардом». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «армейцев».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча.

«Хороший матч провели ребята, заслужили победу, все линии ровно отработали. Да, особенно рад был, что забил Соркин. У Макса было много моментов, никак не мог забить. Сегодня мы его встряхнули, поставили в стрессовую ситуацию в конце матча, когда «Авангард» снял вратаря, и он не подвёл», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Лучшие фото с матча «Авангард» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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