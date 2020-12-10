Телегин эффектно тормозил, Блажиевского впечатывали в борт. Фото с матча «Авангард» — ЦСКА

10 декабря Подмосковье на льду стадиона «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ московский ЦСКА одержал уверенную победу над омским «Авангардом». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу «армейцев».
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча.
«Хороший матч провели ребята, заслужили победу, все линии ровно отработали. Да, особенно рад был, что забил Соркин. У Макса было много моментов, никак не мог забить. Сегодня мы его встряхнули, поставили в стрессовую ситуацию в конце матча, когда «Авангард» снял вратаря, и он не подвёл», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Лучшие фото с матча «Авангард» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 10 декабря 2020
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