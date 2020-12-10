Толчинский: «Авангард» редко проигрывает, поэтому я болезненно воспринял поражение

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:4).

«Мне показалось, что «Авангард» мог лучше сыграть сегодня, у нас не так много голевых моментов было. Мы допустили некоторые ошибки, ЦСКА реализовал их. Надеюсь, извлечём уроки. Неудачная игра моего звена? Да, но что тут сказать — все могли сыграть лучше, в том числе и я. Болезненно воспринял поражение? Да, но дело не в том, что играл против бывшей команды. Просто мы не так часто проигрываем, поэтому такие вещи прибивают эмоционально», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 12 декабря дома встретится с ярославским «Локомотивом», а «Авангард» 13 декабря в Подольске — с местным «Витязем».