СКА — «Автомобилист»: гости пропустили 5 шайб в первом периоде. Галкин сменил Коваржа

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА в Санкт-Петербурге принимает екатеринбургский «Автомобилист».

По окончании первого периода хозяева льда ведут с разгромным счётом 5:1. В составе СКА отличились Степан Старков, Кирилл Марченко, Йоонас Кемппайнен, Линден Вей и Антон Бурдасов. У «Автомобилиста» шайбу забросил Павел Дацюк. После четвёртой пропущенной шайбы Якуб Коварж уступил место в воротах Владимиру Галкину.

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Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.