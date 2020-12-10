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Сергей Шумаков заработал «-2» в первом матче за «Автомобилист»

Сергей Шумаков заработал «-2» в первом матче за «Автомобилист»
Хоккей / КХЛ 0

СКА обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербург и завершилась с разгромным счётом 7:2 (5:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Форвард «Автомобилиста» Сергей Шумаков не набрал очков в первом матче за новый клуб, проведя на льду 15 минут 59 секунд, и завершил встречу с показателем полезности «-2». В его активе два броска в створ и один силовой приём.

Напомним, «Авангард» обменял нападающего Сергея Шумакова в «Автомобилист» на денежную компенсацию. Уральский клуб выплатил «ястребам» 15 млн рублей за переход. Помимо этого по контракту Шумакову положен бонус в размере 15 млн рублей за 15 очков в регулярном чемпионате КХЛ. Теперь этот бонус оплатит «Автомобилист».

«Автомобилист» потерпел десятое поражение кряду, пропустив семь шайб от СКА
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