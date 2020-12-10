Голышев — о 10-ти поражениях: верю, что про эту серию по итогам сезона никто не вспомнит

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:7).

«Хотелось бы извиниться перед болельщиками за сегодняшний матч и серию поражений. Прекрасно понимаем, что сами забрались в эту ситуацию. Это не должно нас ломать, каждый должен прибавлять в игре, будем работать над этим. Постараемся отдать все силы с Магниткой, чтобы хотя бы капельку позитива внести перед паузой. В паузе серьёзно отработаем, верю, что после неё все образуется, и про эту серию по итогам сезона никто не вспомнит. Мы должны быть сильной команды, мы сами забрались в эту ситуацию и вылезем из неё вместе.

Мы разговариваем в команде, постоянно общаемся. Никто на кого косо не смотрит, но все понимают, что многие играют не так, как должны. Разговариваем о проблемах, ищем, как их решить. Желание запредельное, но когда такая серия, всё накатывается как ком. Но мы сильный коллектив, обязательно из этого выберемся.

В паузе будем работать над физикой и игровыми компонентами. Пауза нам необходима, но до неё осталась ещё одна игра, каждый должен отдать в ней всё, что есть.

Когда появляются новые люди, это даёт импульс команде. Будем искать, наигрывать что-то, сходу не всегда получается сыграть на эмоциях, тем более сейчас у нас такая ситуация. Серёга Шумаков хотел выйти, отдать всего себя, но многое у нас не получалось. Сразу начали игру с пропущенных голов, это ломает. Как ни старайся, потом трудно это исправить. Хотели, но не получилось», — передаёт слова Голышева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.