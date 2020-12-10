Белов: СКА выиграл борьбу на чужом пятачке. Это то, чего не хватало нам

Защитник санкт-петербургского СКА Антон Белов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом» (7:2).

«Выиграли борьбу на чужом пятачке, забрали большинство подборов и добиваний. Это то, чего нам не хватало, и пошли у нас голы. Конечно, без ошибок не обошлось, но это рабочие моменты, которые нужно подчищать. Сегодня команда выбрала лучшим Степана Старкова – забросил первую шайбу за клуб, играл с сердцем», — приводит слова Белова пресс-служба лиги.

Это 10-й кряду проигрыш екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 12 декабря в гостях встретится с рижским «Динамо», а «Автомобилист» 13 декабря в Магнитогорске — с местным «Металлургом».