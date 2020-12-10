Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Белов: СКА выиграл борьбу на чужом пятачке. Это то, чего не хватало нам

Белов: СКА выиграл борьбу на чужом пятачке. Это то, чего не хватало нам
Хоккей / КХЛ 0

Защитник санкт-петербургского СКА Антон Белов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом» (7:2).

«Выиграли борьбу на чужом пятачке, забрали большинство подборов и добиваний. Это то, чего нам не хватало, и пошли у нас голы. Конечно, без ошибок не обошлось, но это рабочие моменты, которые нужно подчищать. Сегодня команда выбрала лучшим Степана Старкова – забросил первую шайбу за клуб, играл с сердцем», — приводит слова Белова пресс-служба лиги.

Это 10-й кряду проигрыш екатеринбургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 12 декабря в гостях встретится с рижским «Динамо», а «Автомобилист» 13 декабря в Магнитогорске — с местным «Металлургом».

«Автомобилист» потерпел десятое поражение кряду, пропустив семь шайб от СКА
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020