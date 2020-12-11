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Тодыков: бились, старались, но получилось, что получилось. «Амур» оказался лучше в мелочах

Тодыков: бились, старались, но получилось, что получилось. «Амур» оказался лучше в мелочах
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Витязя» Антон Тодыков высказался после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:3).

«Третья игра в поездке самая тяжёлая всегда. Было непросто, «Амур» оказался чуть лучше готов в мелочах. Игра в неравных составах принесла ему результат. Мы бились, старались, но получилось то, что получилось. Все в равных условиях, все сюда приезжают, играют. Надо выходить и биться.

Эффектный сейв? Вратарская профессия обязывает, бился до конца. Немножко повезло в том эпизоде, момент был не самый простой», — цитирует Тодыкова пресс-служба КХЛ.

Для «Амура» этот матч стал последним в регулярке перед паузой на второй этап Евротура — Кубок Первого канала. Команда Михаила Кравеца 13 декабря сыграет с «Авангардом».

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