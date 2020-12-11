НХЛ не запретит обмены между клубами из Канады и США, но игрокам придётся пройти карантин
Инсайдер TSN Пьер Лебрюн сообщил, что Национальная хоккейная лига не собирается запрещать обмены игроками между командами из Канады и США в условиях пандемии коронавируса.
Тем не менее игроки, перешедшие из канадских клубов в американские или наоборот, будут подпадать под карантинные ограничения, действующие в тех или иных провинциях Канады или штатах США. Ранее стало известно, что лига планирует создать канадский дивизион. Необходимость реорганизации вызвана сложностями при пересечении границы между Канадой и США в период пандемии.
НХЛ может обнародовать план проведения сезона-2020/2021 в конце следующей недели. Ранее сообщалось, что старт регулярного чемпионата намечен на 13 января. Ожидается, что команды проведут по 56 матчей.
Стали известны планируемые составы дивизионов в НХЛ на следующий сезон
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