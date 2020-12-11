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В новом сезоне НХЛ может начать размещать рекламу на шлемах игроков

В новом сезоне НХЛ может начать размещать рекламу на шлемах игроков
Хоккей / НХЛ 0

Инсайдер Эллиотт Фридман в эфире Sportsnet сообщил, что с нового сезона на шлемах хоккеистов в НХЛ может появиться реклама.

По его информации, этот вопрос обсуждался на заседании совета директоров, которое состоялось 10 декабря. По мнению руководителей клубов, такой шаг даст возможность заработать и частично отбить затраты, связанные с отсутствием зрителей на трибунах.

«Другая причина, по которой лига может запустить «тест-драйв» с рекламой на шлемах, – понять, где находится рынок во время пандемии. Нет смысла торопиться заключать сделку по цене ниже рыночной», – написал Фридман.

Официальных комментариев от руководства лиги на данный момент не поступало. НХЛ может обнародовать план проведения сезона-2020/2021 в конце следующей недели. Ранее сообщалось, что старт регулярного чемпионата намечен на 13 января. Ожидается, что команды проведут по 56 матчей.

Посягнуть на святое ради денег. На свитерах команд НХЛ может появиться реклама
Болельщики явно будут против, но заокеанская лига очень любит звонкую монету.
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