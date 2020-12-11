В новом сезоне НХЛ может начать размещать рекламу на шлемах игроков

Инсайдер Эллиотт Фридман в эфире Sportsnet сообщил, что с нового сезона на шлемах хоккеистов в НХЛ может появиться реклама.
По его информации, этот вопрос обсуждался на заседании совета директоров, которое состоялось 10 декабря. По мнению руководителей клубов, такой шаг даст возможность заработать и частично отбить затраты, связанные с отсутствием зрителей на трибунах.
«Другая причина, по которой лига может запустить «тест-драйв» с рекламой на шлемах, – понять, где находится рынок во время пандемии. Нет смысла торопиться заключать сделку по цене ниже рыночной», – написал Фридман.
Официальных комментариев от руководства лиги на данный момент не поступало. НХЛ может обнародовать план проведения сезона-2020/2021 в конце следующей недели. Ранее сообщалось, что старт регулярного чемпионата намечен на 13 января. Ожидается, что команды проведут по 56 матчей.
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